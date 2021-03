Conte fica: Inter quer o técnico liderando seu projeto ambicioso em 2022

O vento já sopra na direção que a Inter quer. Depois de meses difíceis, os 'nerazzurri' tiraram a liderança a Serie A das mãos de um Milan em declínio, que foi derrotado no clássico. Uma mudança que foi um grande reforço para Antonio Conte.

Depois de perder a final da última Liga Europa e a final da Serie A, a posição do italiano esteve em risco depois que ele atacou a diretoria. O início desta temporada também não ajudou, muito menos a eliminação da Europa, depois de ter ficado em último no grupo da Liga dos Campeões.

Mas a caminhada na liga parece ter mudado completamente a situação de Antonio Conte. Tanto é que neste sábado, 'La Gazzetta dello Sport' abre a sua capa garantindo que a continuidade do treinador interista na próxima temporada está garantida.

Com base no trabalho e acima de tudo nos resultados, Conte conseguiu conquistar o elenco apesar das reclamações de alguns jogadores e também da diretoria, com quem recuperou uma relação normal que se tornou muito rara no verão.

Segundo o meio citado, o CEO da Inter, Giuseppe Marotta, colabora com Conte no planejamento da próxima temporada, a última no contrato do treinador. E o projeto é ambicioso: evitar o 10º 'Scudetto' seguido da Juventus e na próxima temporada, lutar para levantar a Liga dos Campeões.

A primeira medida do clube será fechar três renovações muito importantes, as de Lautaro Martínez, De Vrij e Bastoni. A dupla do argentino com Lukaku é essencial e tanto o holandês quanto o italiano se firmaram atrás. São pilares fundamentais junto a um Antonio Conte renovado.