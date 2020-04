"Conte manda aos gritos, está superestimado"

Apesar de toda reformulação adotada na Inter de Milão, nem todos estão de acordo com o desempenho do técnico do conjunto 'nerazzurro', Antonio Conte.

O ex-jogador do Torino, Aldo Agroppi, criticou o treinador em uma conversa com a 'TMW Radio'. Assegurou que os seus métodos não são os melhores e que, em geral, Conte está superestimado.

"Conte manda, mas manda aos gritos. Isso é algo que só serve quando se vence. Se você perde, os jogadores não vão aguantar", começou a lenda do 'Calcio'.

"O treinador agora deve ser um grande psicólogo e Conte não é. É um treinador superestimado. Já está fora da Champions League, eliminado na primeira fase e longe na Serie A", continuou Agrippi.

"Ganhou algumas Ligas, mas isso muitos outros conseguiram, nunca conseguiu nada na Champions League", concluiu.