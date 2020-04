"Conte não duraria uma temporada no Real Madrid"

Diego Costa é um jogador de muita personalidade dentro e fora do campo. Algumas vezes, temperamento gera alguns cartões e até problemas com os treinadores.

Em uma entrevista a 'Espn Brasil', o hispano-brasileiro falou sobre o seu relacionamento com Conte no Chelsea.

"Ele e eu tivemos problemas fora do campo, mas ele era um bom treinador. Não guardo rancor, mas para ser um treinador realmente importante tem que mudar algo do lado humano nos seus treinamentos. Creio que em um clube como o Real Madrid, ele não duraria uma temporada", disse.

O atacante também falou sobre a sua opção de defender as cores da Seleção da Espanha e revelou uma certa mágoa com Felipão:

"Quando estava na Seleção Brasileira, Felipão me disse que eu era o único jogador de Jorge Mendes convocado. Que história é essa? Se você me convocou pelos negócios, estou no lugar errado. A possibilidade da Espanha surgiu, eu aceitei. Logo depois, começaram a dizer que Felipão me queria. Não me chamou uma vez", revelou.