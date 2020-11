Conte, o desespero de Hazard no Chelsea

Antonio Conte passou dois anos no banco do Chelsea, duas temporadas em que coincidiu com Eden Hazard, agora jogador do Real Madrid. Porém, apesar dos títulos conquistados pelo italiano pela equipe inglesa, o belga não gostou da sua forma de treinar.

Hazard considerou os métodos de treinamento de Conte rígidos e repetitivos. Tais métodos inclusive fizeram o ponta do Real Madrid se desesperar. Além disso, em 4 de março de 2018, após uma derrota por 1 a 0 do Chelsea contra o Manchester City, o jogador criticou seu treinador por toda a sua indignação com as abordagens adotadas na partida.

“Se Giroud ou Morata tivessem jogado à frente, seria mais fácil ganhar as bolas longas. Comigo é um pouco mais complicado. Você sai de campo com a sensação de ter corrido, mas não de ter jogado uma partida de futebol. Mesmo que tivéssemos jogado três horas, eu não teria tocado na bola”, reclamou o belga na altura.

A sua chegada no Real Madrid foi um sopro de ar fresco para Eden, já que voltou o protagonismo da bola aos treinos, algo que reconheceu que se perdeu com seus treinadores. “Quando você encontra técnicos italianos, como eu, você tem muito menos prazer. Passei três anos com esse tipo de 'senhor'. Redescobrir esse prazer me faz bem”, disse ele em palavras ao 'Sport/Foot Magazine'.

E no futebol, o destino e o azar têm um papel fundamental. Nesta terça-feira, Hazard e Conte se reencontrarão na Liga dos Campeões, no Real Madrid-Inter de Milão, na qual será um confronto de vital importância para os merengues para o seu futuro na Champions. O belga chega como a grande estrela de sua equipe, enquanto o treinador italiano é o principal motivo da 'ressurreição' da equipe 'Nerazzurra' na Europa nos últimos anos.

Hazard tem asas para voar na equipe de Zidane e terá que mostrar que grande jogador de futebol ele é daqui até o final da temporada depois de um ano anterior em que quase não teve a oportunidade de jogar com seus companheiros.