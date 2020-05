Conte pede a continuidade de Ashley Young na Inter

O futuro de Ashley Young pode continuar ligado à Inter de Milão. Segundo 'Telegraph', os italianos estariam dispostos a executar a opção de compra que há pelo meio-campista de 34 anos.

No meio desta temporada, o veterano jogador inglês desembarcou em Milão procedente do Manchester United, um time ao qual chegou na temporada 2010-11 vindo do Aston Villa.

Com os de Old Trafford, Ashley Young jogou 261 jogos oficiais, comemorando 19 gols. Por outro lado, ele só conseguiu disputar sete duelos com a Inter, devido à paralisação forçada pelo coronavírus.

Segundo o que foi publicado na Inglaterra, a Inter de Milão pagou 1,5 milhão de euros na época para conseguir o jogador de futebol britânico, a mesma quantia que ela terá que colocar na mesa do United para comprar seu passe. O próprio Conte teria pedido sua continuidade.