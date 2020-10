Conte pede esforço da diretoria para trazer Marcos Alonso

O time espanhol do Chelsea, Marcos Alonso, está muito interessado na Inter de Milão. O treinador dos 'nerazzurri', Antonio Conte, teria pedido expressamente à diretoria que o contratasse. O tempo está se esgotando e a Inter fará o resto.

É isso que o 'TuttoMercato' garante. A situação de Marcos Alonso no Chelsea nos convida a pensar em sua saída antes do fechamento do mercado, que ainda tem algumas horas, e o interesse da Inter já é inegável.

É a Inter quem está mais perto de tirar o problema de Lampard, mas a Juventus espreita, pronta e disposta a tumultuar o negócio.

O fato de Conte o conhecer bem é sua melhor carta de apresentação à liderança esportiva 'Nerazzurri'. Nas próximas horas a situação ficará clara, pois existem apenas duas soluções possíveis, é claro.