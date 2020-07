Conte pede que a Inter contrate o 'rossonero' Kessié

Os desejos da Inter para esse mercado não param de aparecer, embora o campeonato ainda não tenha sido concluído. Com o objetivo de reforçar o meio-campo, Antonio Conte solicitou expressamente um perfil de jogador que levou o conselho a olhar para seu máximo rival.

Isso foi afirmado pelo jornalista Di Marzio, que relata o interesse da Inter em Franck Kessié. O meio-campista da Costa do Marfim, após um início de temporada muito discreto, impressionou os torcedores do Milan depois da volta da Serie A.

Di Marzio também alertou que esse interesse não é novo. Em janeiro passado, a Inter teria proposto uma troca Kessié-Gagliardini para o Milan. A operação, no entanto, acabou não sendo concluída.

Kessié se encaixa perfeitamente com o projeto de meio-campo que Conte pede: um meio-campo muito físico e com personalidade. Resta ver se o jogador africano finalmente decide mudar para as cores rivais no próximo mercado.