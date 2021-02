Conte quer continuar na Inter, o maior desafio de sua carreira

Antonio Conte vive uma boa fase, o que quer dizer que a Inter também. Os 'nerazzurri' são líderes isolados da Serie A com quatro pontos de diferença do Milan e oito da Juventus.

E é neste bom momento que surgem rumores sobre o futuro do técnico italiano, que está 100% comprometido: "Quando um treinador decide se casar com um projeto quer trabalhar muito tempo no mesmo clube".

"Se você se vê obrigado a sair depois de um tempo, há apenas amargura. Deixar sua marca é o melhor e ganhar o 'Scudetto' com a Inter ajudaria", acrescentou em entrevista ao 'Corriere dello Sport'.

Além disos, Conte comparou o bom momento da Inter com o irregular da Juventus: "Se você quer estar à frente dos adversários, deve ter consciência. A Juventus criou uma mentalidade ganhadora, mas no último ano e meio, a Inter tem sido um clube que aspira ao êxito. Outras equipes também estão crescendo, então devemos trabalhar duro".

"Sempre estou pronto para um desafio e a Inter é o maior da minha carreira. Porém, não tenho medo das comparações, sei que tenho muito a oferecer", concluiu.