Conte tem um plano de sedução para Vidal

Já faz muito tempo que Arturo Vidal está na mira da Inter de Milão. O clube não enxerga o chileno como um simples reforço, mas sim como um líder do projeto 'neroazzurro'.

A Inter quer recuperar o seu passado de glórias e para isso não medirá esforços. Conte quer o chileno, um reforço de nível, glamour e visibilidade. A citada fonte aponta que o meia terá um contrato de três anos com um salário "de primeiro nível".

Além do contrato, existe outro ponto importante no plano italiano. Vidal compartilha algo com Alexis, que está emprestado, além da nacionalidade. Possuem o mesmo agente, algo que poderia facilitar as coisas.

Seu rendimento não foi ruim no Barcelona, mas a necessidade de vender e a possível chegada de Lautaro poderiam forçar uma operação.