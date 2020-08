Contestado no Corinthians, Luan reencontra o Grêmio ainda em baixa

Em seu primeiro reencontro com o Grêmio, Luan tenta voltar se reencontrar também com o bom futebol. Hoje no Corinthians, o atacante não conseguiu demonstrar o mesmo futebol que o fez receber o título de Rei da América, em 2017.

Naquele ano, Luan comandou o Grêmio no título da Libertadores, sendo um dos protagonistas da equipe, anotando 18 gols em 52 partidas com o Tricolor Gaúcho. Porém, nas temporadas seguintes, o desemepenho do meia-atacante caiu muito.

Titular do time de Renato Portaluppi em 2018 e 2019, o atacante conquistou mais quatro títulos com o Grêmio neste período, mas já não era o protagonista do time, perdendo esta vaga para Everton Cebolinha, que hoje defende o Benfica.

Nestas duas temporadas após o prêmio de melhor jogador sul-americano, Luan fez 76 jogos com a camisa gremista e fez somente 20 gols. Mesmo com o desempenho abaixo, ele ainda tinha prestígio com o torcedor do time, que lamentou muito sua saída para o Corinthians.

No Alvinegro, Luan começou a temporada de 2020 empolgando os torcedores com dois gols na Florida Cup. Porém, logo quando o Campeonato Paulista começou, os primeiros questionamentos apareceram e Tiago Nunes deve que defender o jogador.

Em 18 jogos com o Corinthians, o meia-atacante anotou apenas três gols. O jogador foi muito poupado de críticas na eliminação corintiana na Libertadores. Mas na final do Campeonato Paulista de 2020, Luan não se apresentou para a disputa de pênaltis e sofreu duras críticas.

Confira os números de Luan desde que foi eleito Rei da América

Temporadas : 2018 e 2019 (Grêmio), 2020 (Corinthians);

Jogos: 76 (Grêmio), 18 (Corinthians);

Gols/Jogo: 0,31 (Grêmio), 0,19 (Corinthians);

Assistência/Jogo: 0,26 (Grêmio), 0,13 (Corinthians);

Chances criadas/Jogo: 2,25 (Grêmio), 2,41 (Corinthians);

Mais pressionado do que nunca, Luan tenta demonstrar um pouco daquele futebol de 2017 justamente em sua antiga casa. Grêmio e Corinthians se enfrentam neste sábado, 15 de agosto, às 19h (de Brasília). O Alvinegro está em busca de sua primeira vitória na competição, enquanto que o Tricolor quer manter a invencibilidade construída nas duas primeiras rodadas da competição.