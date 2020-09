VÍDEO: "Continuamos no mercado", diz Arteta sobre reforços no Arsenal

Mikel Arteta concedeu entrevista um dia antes da estreia do Arsenal na Premier League 2020/21, quando os Gunners visitam o Fulham em Craven Cottage.

O treinador garante que a diretoria segue atenta à janela de transferências para buscar possíveis reforços após as novidades da permanência de Ceballos e das chegadas de Gabriel e Willian.

Arteta também afastou a chance de Lacazette deixar o grupo, afirmando que o atacante desejado pelo Atlético de Madrid "está muito feliz" no Arsenal.

Confira no vídeo um trecho do depoimento do treinador falando sobre o mercado do futebol para a temporada 2020-21.