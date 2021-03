"Continuaremos trabalhando para ter motivos para comemorar"

Cristiano Ronaldo foi escolhido como o melhor de 2020 pela Federação Italiana de Jogadores, e em sua mensagem de agradecimento ele quis incluir um tom de otimismo para os torcedores da Juventus. Cristiano não desiste da Liga.

Sua mensagem para os fãs começou clássico, como não poderia ser de outra forma. "Não poderia estar mais feliz e orgulhoso da premiação de Jogador do Ano obtida pela segunda vez desde que cheguei à Itália. Muito obrigado por este reconhecimento à Federação Italiana de Jogadores, à Juventus, aos meus companheiros de equipe e aos nossos torcedores", escreveu, para começar, em sua conta do Instagram.

Mas logo o tom mudou. "No entanto, permita-me hoje dedicar este prêmio a todos aqueles desconhecidos do grande público que trabalham todos os dias para fazer da Juventus um dos melhores clubes do mundo"; escreveu.

“Por detrás da nossa glória coletiva e dos nossos triunfos individuais, existe sempre um grande leque de profissionais que dão tudo para que nada nos falte. Hoje agradeço a estas caras menos visíveis mas, no entanto, importantes pelos nossos sucessos. São verdadeiros heróis", acrescentou, aludindo claramente aos torcedores.

Ele finalizou com uma mensagem de otimismo em relação aos objetivos da temporada. “Por último, gostaria de prometer a todo o universo da Juventus que continuaremos a trabalhar até o último dia porque ainda podemos, todos juntos, ter motivos para festejar esta temporada. 'Fino alla fine!”, concluiu.