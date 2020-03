Contra o Borussia Dortmund, Neymar decidiu como todos esperavam

Ao que tudo indica, Neymar está realmente voltando à sua melhor forma, e a classificação do PSG sobre o Borussia Dortmund, nessa quarta-feira (11), foi mais uma prova disso. Neymar foi decisivo, marcou um gol em cada confronto e ajudou o PSG a quebrar a "maldição das oitavas da Champions League".

O atacante brasileiro faz uma ótima temporada com a camisa do PSG. Em 22 partidas, Neymar fez 18 gols e deu 10 assistências. Isso dá, em média, a participação em 1,27 gols por jogo.

Antes das partidas contra o Dortmund, Neymar só tinha jogado uma partida das oitavas de final da Champions League, desde que chegou ao PSG. Na atual temporada, com a oportunidade de atuar nos dois embates, o camisa 10 não decepcionou.

Na Alemanha, diante do Signal Iduna Park lotado, Neymar marcou o gol que foi responsável por dar esperança à equipe francesa. Sob o vazio da plateia no Parc de Princes, em Paris, Neymar também foi quem tirou a tensão da partida, ao balançar as redes com 28 minutos do primeiro tempo.

Uma estatística que era anunciada antes da partida, se confirmou na tarde dessa quarta-feira: Neymar está invicto em partidas de mata-mata dentro de casa, na Champions League.

Em uma das melhores temporadas de sua carreira, Neymar agora chega nas quartas de final da competição europeia com a missão de ser o grande jogador de um dos times mais ricos do mundo. O objetivo é claro: tornar realidade o sonho da conquista do troféu mais cobiçado da Europa.