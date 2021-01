Flamengo tenta quebrar recorde e ficar dois jogos sem levar gols

Para manter vivo o sonho do título Brasileiro e seguir na caça ao São Paulo, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (06), diante do Fluminense com a missão de vencer ou vencer. Para se aproximar dos três pontos, o time de Rogério Ceni espera quebrar um recorde entre as principais competições (Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão) nesta temporada: ficar dois jogos sem sofrer gols.

O Flamengo e os empresários de Lincoln esperam definir a situação do atacante nos próximos dias. O Rubro-Negro recebeu uma proposta de empréstimo até junho de 2021 do FC Cincinnati, equipe da MLS, mas não se agradou com a oferta. A notícia foi trazida pelo GE e confirmada pela reportagem.

Com a grande fragilidade do setor defensivo, o Flamengo ainda não conseguiu emplacar duas partidas sem ser vazado, o que pode acontecer caso não sofra gols do Fluminense. Na última rodada, diante do Fortaleza, pela 27ª rodada do Brasileirão, o time de Rogério Ceni, apesar de não ter feito gols, também não levou.

De 27 jogos até aqui no Campeonato Brasileiro, o Flamengo não sofreu gols em apenas 5, três sob o comando de Domènec Torrent (Coritiba, Santos e Fortaleza) e duas já sob o comando de Rogério Ceni (Botafogo e Fortaleza).

RODRIGO CAIO E NATAN

Se o Flamengo vem encontrando muitos problemas defensivos na atual temporada, o retorno de Rodrigo Caio, que passou pelo menos dois meses no departamento médico deu um refresco para Rogério Ceni. Caso entre em campo nesta quarta ao lado de Natan (o que é a tendência) a dupla passará a ser a mais utilizada pelo novo treinador. Juntos, os dois somam três jogos, os mesmos três de Thuler e Léo Pereira.