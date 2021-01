Contra Palmeiras, Flamengo consegue rara vitória contra rival do 'G6' do Brasileirão

O Flamengo conseguiu uma importante vitória nessa quinta-feira (21). O time de Rogério Ceni mandou o jogo no estádio Mané Garrincha e venceu o Palmeiras por 2 a 0, com direito a um gol contra bisonho e um tento anotado por um 'Garoto do Ninho'. Foi a primeira vitória do Rubro-Negro sobre um time que está entre os seis primeiro do Brasileirão.

O Mengão vinha de uma boa vitória contra o Goiás por 3 a 0 e precisava 'se provar' diante de um postulante ao título, como é o Palmeiras. No fim do primeiro tempo, um lance bisonho colocou o time carioca à frente: Arrascaeta chutou fraco por entre as pernas de Weverton e o zagueiro Kuscevic foi tirar a bola em cima da linha e acabou chutando em cima de Luan e a pelota morreu no fundo da rede.

No segundo tempo, Pepê, cria do Flamengo, entrou em campo e marcou o segundo gol do Rubro-Negro. Dessa forma, se concretizou a primeira vitória do clube da Gávea sobre um time que está entre os seis primeiros do campeonato brasileiro.

Com Internacional, São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio - além do próprio Fla - nas seis primeiras posições, o atual campeão brasileiro ainda não tinha vencido uma partida sequer contra esses adversários no certame.

Contra as equipes 'de cima' foram três derrotas, três empates e agora uma vitória. Perdeu os dois jogos para o Atlético-MG, perdeu uma partida para o São Paulo, empatou contra o Grêmio e também contra o Inter. No primeiro turno, o Fla empatou com o Palmeiras e agora, já na reta final, conseguiu uma vitória para dar confiança.

Faltando apenas oito jogos para o fim do Brasileirão, o Mengão ainda vai enfrentar o Grêmio (28/01), Internacional (20/02) e São Paulo (24/02), ou seja, três concorrentes diretos ao título e também às vagas da Libertadores.

O time de Ceni parece se encaixar nesse momento. Pela primeira vez na atual temporada, o Rubro-Negro ficou dois jogos consecutivos sem sofrer gol, já que antes de bater o Verdão, a equipe da Gávea venceu o Goiás por 3 a 0.

A equipe carioca terá condições de manter o ritmo e brigar pela defesa do título que ele ostenta ser o atual detentor?