Contra tudo e contra todos, o Santos vence em Quito!

Cheio de desfalques e ainda na altitude de Quito, o Santos conseguiu uma linda vitória diante da LDU e leva uma boa vantagem para a partida de volta na Vila.

O Santos saiu na frente logo aos seis minutos com Soteldo. O venezuelano aproveitou o cruzamento de Pará, dominou e bateu sem chances para Gabbarini.

Os donos da casa empataram nos acréscimos do primeiro tempo com Jhojan Julio. Em contra-ataque Billy Arce bate para a defesa de John, mas no rebote Jhojan Julio manda para as redes.

O segundo do Santos saiu dos pés de Marinho. O atacante foi derrubado na área e o árbitro marcou a penalidade, ele mesmo foi para a cobrança e garantiu a vitória do Peixe.

Com o resultado o Peixe se classifica com um empate e pode perder até por um gol que avança, devido ao gol marcado fora de casa.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (01/12) na Vila Belmiro pela partida que definirá quem avança as quartas de finais da Libertadores.