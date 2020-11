"Contratações no Real? Será difícil com as obras no Bernabéu"

O Real Madrid conquistou o esperado compromisso contra a Inter de Milão na Liga dos Campeões para salvar uma difícil trajetória, por enquanto, na competição europeia. Ramón Calderón falou sobre isso antes do início do jogo ao 'CalcioMercato', onde também lembrou as dificuldades econômicas que as obras no Santiago Bernabéu podem gerar.

“O problema é que vencer era uma obrigação dos merengues. Se não acontecesse, o treinador teria se questionado. Zidane merece confiança e respeito por tudo que conquistou no clube e pela estabilidade que deu ao time. Ele deve continuar", garantiu o ex-presidente do clube.

Com respeito às contratações, Ramón Calderón acredita que o Real pode encontrar um obstáculo: "Há um enorme empenho nas obras do Santiago Bernabéu que penso que custará cerca de um bilhão de euros", recordou.

"Não será fácil se movimentar no mercado com essa situação. O clube tem de se adaptar a esta nova situação. Os jogadores têm que baixar os seus salários. Real Madrid e Barça perderam cerca de 130 milhões com os estádios fechados", disse Calderón.

O ex-presidente não se escondeu para falar sobre a Superliga Europeia: "Os grandes clubes vêm pensando neste projeto há muito tempo. Em 2007-08, quando era vice-presidente da Comissão de Clubes da UEFA, já falavam sobre isso, mas não não havia quem garantisse os investimentos necessários. Agora não sei se pensam em substituir as ligas nacionais. Se fosse, prejudicaria muito o movimento. Seria muito difícil para os clubes que não são gigantes e para todo o futebol de base".