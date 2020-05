"Admitiria Neymar com um contrato desportivo e outro de comportamento"

A contratação de Neymar por parte do Barcelona foi determinante para que Sandro Rosell ficasse dois anos na cadeia. O ex-presidente do Barça garante que contrataria Neymar outra vez.

Rosell concedeu entrevista ao 'Partidazo de COPE' e defendeu a contratação de Neymar, que representaria o retorno do craque ao Camp Nou.

"Se fosse presidente do Barcelona tentaria contratar Neymar. Só Messi é melhor do que Neymar e ele encaixa perfeitamente na filosofia do clube. Com a minha experiência, ele teria que assinar dois contratos, um desportivo e outro para o comportamento", disse Rosell.

Já em declarações a 'RAC1', Rosell confirmou mais uma vez os valores que tiraram Neymar do Santos com destino a Cidade Condal.

"Os 40 milhões de euros pagos ao pai de Neymar (bônus) interpretam que é salário. E por isso há as multas. Afinal, quanto custou Neymar? Segundo o juiz, 17,1 milhões de euros. Para mim, 57,1 milhões de euros", comentou.

O ex-cartola, acabou escrevendo um livro, revelando algumas curiosidades da sua passagem pela prisão de Soto del Real e Can Brians 2, em Madri.