As sugestões da FIFA em meio à crise do coronavírus

Os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus no futebol são inúmeros. Além de discussões a respeito de reduções salariais e do cancelamento dos principais campeonatos do mundo, existem outros aspectos a serem considerados. Por isso, a FIFA anunciou que está aberta a fazer ajustes na próxima janela de transferências e recomendou a extensão dos contratos dos jogadores até o fim da temporada.

No momento, praticamente todas as competições estão paralisadas até segunda ordem, enquanto os governos locais e as entidades de saúde tentam controlar o problema. Com isso, o retorno do futebol segue indefinido, e com os adiamentos da Eurocopa e da Copa América, o grande foco está na retomada das ligas nacionais.

O adiamento das competições continentais de seleções abriu mais espaço no calendário para que os clubes possam jogar nos meses de junho, julho ou até mesmo depois. Mas isso causaria um grande impacto para os jogadores em fim de contrato até o meio do ano.

Então, a FIFA recomendou que clubes estendam os contratos que se encerrariam até julho. A decisão foi comunicada através de uma nota oficial.

“Os contratos geralmente possuem uma data de término que coincide com o final da temporada. Com a atual suspensão dos campeonatos na maioria dos países, é óbvio que a temporada atual não terminará dentro do prazo esperado anteriormente”.

"Portanto, propõe-se que os contratos sejam prorrogados até o final da temporada. Isso deve estar alinhado com a intenção original das partes quando o contrato foi assinado e também preservar a integridade e a estabilidade esportiva", comunicou a entidade.

Mas além disso, a retomada das ligas nacionais no meio ano pode causar um grande impacto sobre a janela de transferências do verão europeu, que tradicionalmente movimenta as maiores negociações da temporada. Assim, a entidade máxima do futebol também anunciou que vai permitir que o período de transferências seja mais flexível.

“É necessário ajustar a posição regulamentar normal às novas circunstâncias. Consequentemente, a FIFA será flexível e permitirá que as janelas de transferência relevantes sejam movidas para que caiam no final da temporada antiga e do início da nova temporada”.

"Ao mesmo tempo, a FIFA tentará garantir, sempre que possível, um nível geral de coordenação e também terá em mente a necessidade de proteger a regularidade, a integridade e o bom funcionamento das competições, para que os resultados esportivos de qualquer competição não sejam injustamente perturbados", esclarece a FIFA na nota divulgada.

Por fim, o órgão também reforçou que, mesmo com a crise financeira, os clubes devem tentar manter os empregos de seus funcionários procurando medidas governamentais para apoiar os trabalhadores sempre que possível.