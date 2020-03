OFICIAL: Lista de convocados do Brasil para as Eliminatórias da Copa

A corrida pelo hexacampeonato mundial vai começar. O técnico Tite convocou, nesta sexta-feira (6), os jogadores que defenderão a seleção brasileira nos dois primeiros compromissos das eliminatórias para a Copa do Mundo Qatar, em 2022. O Brasil enfrentará a Bolívia e o Peru ainda neste mês de março.

A surpresa da convocação fica por conta de Everton Ribeiro. O meio-campista do Flamengo, que ainda teve Bruno Henrique e Gabigol chamados, foi convocado pela primeira vez com o Tite para defender o Brasil.

Como Gabriel Jesus está suspenso na primeira partida das eliminatórias, foram convocados 24 jogadores ao todo para não ter desfalques na estreia da seleção, que será contra a Bolívia

Confira os convocados da seleção para as eliminatórias

Goleiros

Ederson - Man. City

Ivan - Ponte Preta

Weverton - Palmeiras

Laterais

Daniel Alves - São Paulo

Danilo - Juventus

Alex Sandro - Juventus

Renan Lodi - Atlético de Madrid

Zagueiros

Éder Militão - Real Madrid

Marquinhos - PSG

Thiago Silva - PSG

Felipe - Atlético de Madrid

Meio-campistas

Arthur - Barcelona

Bruno Guimarães - Lyon

Fabinho - Liverpool

Casemiro - Real Madrid

Philipe Coutinho - Bayern Munique

Everton Ribeiro - Flamengo

Atacantes

Bruno Herinque - Flamengo

Everton - Grêmio

Roberto Firmino - Liverpool

Gabigol - Flamengo

Neymar - PSG

Richarlison - Everton (ING)

Gabriel Jesus - Man. City

Contra quem o Brasil joga nas eliminatórias da Copa?

O Brasil estreia nas eliminatórias contra a Bolívia, no dia 27 de março, sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). A partida será disputada na Arena Pernambuco, em Recife.

O segundo jogo da seleção será no dia 31 de março contra o Peru, no Estádio Nacional de Lima, às 23h15 (horário de Brasília).

Quando é a Copa do Mundo de 2022?

Por conta das altas temperaturas no meio do ano no Qatar, a Copa do Mundo será disputada pela primeira vez no final do ano, quando é inverno no país do Oriente Médio.

O jogo de abertura será no dia 21 de novembro e a grande final no dia 18 de dezembro de 2022.

Tanto a abertura quanto a final serão realizadas na Arena de Lusail, estádio que está em construção e terá capacidade para mais de 80 mil pessoas.

Qual foi a campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2018?

O Brasil estreou na Rússia com empate por 1 a 1 contra a Suíça. Na sequência, duas vitórias na fase de grupos: 2 a 0 contra a Costa Rica e o mesmo placar contra a Sérvia.

No mata-mata, o time venceu o México nas oitavas de final por 2 a 0 e foi eliminado para a Bélgica, perdendo para o time de Hazard e De Bruyne por 2 a 1.