Copa da Inglaterra: as escalações de Arsenal e Manchester City

Arsenal e Manchester City se enfrentam neste sábado em busca de vaga na Copa da Inglaterra e já confirmaram as escalações com seus titulares.

O time comandado por Mikel Arteta não terá os lesionados Martinelli, Leno, Chambers e Pablo Marí, além de NKetiah, suspenso.

Do lado azul o grande desfalque é Sergio Aguero que sofreu uma grave lesão e só retorna na próxima temporada. Gabriel Jesus entra no lugar do atacante.

A outra semifinal será realizada nesse domingo entre Manchester United e Chelsea disputando uma vaga na final, o jogo entre 'red devils' e 'blues' é nesse domingo.

As escalações do Arsenal e Manchester City

Arsenal: Martínez; Mustafi, David Luiz, Tierney, Bellerín, Xhaka, Ceballos, Maitland-Niles, Pepe, Lacazette e Aubameyang.

Manchester City: Ederson; Walker, Eric García, Laporte, Mendy; Ilkay Gündogan, David Silva, Kevin de Bruyne; Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling.