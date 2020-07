Copa da Inglaterra terá decisão londrina

Depois de o Arsenal derrotar o Manchester City no sábado, este domingo foi a vez de o Chelsea derrotar o Manchester United e confirmar sua classificação para a grande final da Copa da Inglaterra.

Foi a revanche dos 'blues', que haviam perdido os três confrontos da temporada contra os 'red devils', que começaram o jogo com Martial e Pogba no banco de reservas - indicando a prioridade para a Premier em busca de vaga na Champions.

O domínio foi do Chelsea logo no início do duelo, mas Giroud só conseguiu abrir o placar pouco antes do intervalo, ao aproveitar cruzamento. Foi um primeiro tempo prolongado por 13 minutos devido ao atendimento médico a Maguire e Bailly em duro choque de cabeça.

Após a volta dos vestiários, Mount aproveitou um erro de passe no meio de campo, roubou a bola e ampliou o placar com um chute de fora da área que contou com falha de De Gea, goleiro que não pegou o chute rasteiro e centralizado.

Rashford e Maguire tiveram chances de descontar, mas o zagueiro acabou fazendo um gol contra que levou o placar a 3 a 0. De pênalti, Bruno Fernandes fez o gol de honra, mas o Manchester United já não teria tempo para reagir.

Dessa maneiro, com o apito final, Frank Lampard enfrentará o Arsenal no dérbi de Londres da final da Copa da Inglaterra, que está marcada para 1º de agosto.