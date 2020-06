Copa da Itália: as prováveis escalações de Juventus e Milan

Depois de pouco mais de três meses longe dos campos, a bola retornará aos gramados italianos com as semifinais da Copa da Itália.

Nesta sexta-feira, a Juventus recebe o Milan, pelo jogo da volta valendo vaga para a decisão do título. A partida começa nesta sexta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim.

Na primeira partida, as duas equipes ficaram no empate em 1 a 1. Para brigar pela vaga, o time milanês do técnico Pioli não poderá contar com Theo Hernández, Samu Castillejo , Léo Duarte e Zlatan Ibrahimović, com lesão na panturrilha. Com os desfalques, o treinador poderá utilizar Lucas Paquetá entre os titulares.

A Juventus do técnico Maurizio Sarri se prepara com a tendência de entrar em campo com seu forte trio de ataque formado por Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Dybala.

No entanto, o time de Turim não terá o zagueiro Demiral à disposição devido a uma lesão no joelho. Higuaín, também não deve estar entre os relacionados. Pjanic e Rabiot são dúvidas e devem ser reservas, segundo 'Terra'.

Prováveis escalações:

Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro; Bentancur, Matuidi e Ramsey; Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Dybala.

Milan: Donnarumma; Conti, Romagnoli, Kjaer e Calábria; Kessie, Bennacer, Lucas Paquetá, Bonaventura e Calhanoglu; Rebic.

Um dia depois, o Napoli recebe a Inter de Milão, que perdeu em casa no primeiro jogo por 1 a 0 com um gol do espanhol Fabián Ruiz.

A final será no próximo dia 17 no Estádio Olímpico de Roma.