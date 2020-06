Copa da Itália: as prováveis escalações de Napoli e Inter

Depois de mais de três meses de interrupção forçada pelo coronavírus, o futebol italiano está de volta com partidas decisivas, todas a portas fechadas, antes do retorno da Serie A em 20 de junho.

Após a Juventus avançar para a final da Copa da Itália em empate contra o Milan, é a vez de Napoli e Inter de Milão disputarem a segunda vaga para a decisão do título. A partida deste sábado será realizada às 16h (horário de Brasília).

A partida na casa dos napolitanos exigirá dos visitantes uma vitória após a derrota por 1 a 0 com gol do espanhol Fabián Ruiz.

A única ausência para Antonio Conte é Daniele Padelli, suspenso. Já o Napoli não poderá contar com três grandes jogadores, todos por problemas físicos: o zagueiro Kostas Manolas, o lateral Kevin Malcuit e o meia Hirving Lozano.

A final será no dia 17, próxima quarta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, como anunciado recentemente pelo ministro do Esporte, Vincenzo Spadafora.

Prováveis escalações

Napoli: Ospina; Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mário Rui; Demme, Zielinski, Fabián Ruiz; Politano, Insigne e Mertens.

Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godín; Candreva, Eriksen, Brozovic, Varella, Young; Martínez e Lukaku.