Copa da Itália: prováveis escalações de Inter e Milan

Dia de clássico no futebol italiano! Inter de Milão e Milan se enfrentam nessa terça-feira pelas quartas de final da Copa da Itália no Estádio Giuseppe Meazza.

Você confere todos os lances da partida com BeSoccer PT!

A promessa é de grande jogo, já que equipes ocupam as primeiras colocações do Campeonato Italiano. O Milan lidera com 43 pontos, seguido da Inter com 41.

Provável escalação da Inter de Milão:

Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Perisic, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Martinez, Lukaku

Provável escalação do Milan:

Tatarusanu; Calabria, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Leao; Ibrahimovic