Copa do Brasil não é prioridade para o Corinthians - mas vencer na Arena, é

O Corinthians vive um ano complicado dentro das quatro linhas. Mais complicado ainda é quando as quatro linhas estão situadas na Neo Química Arena, em Itaquera. Desde a inauguração da nova casa corintiana, o desempenho da equipe vem caindo ano após ano em sua casa. Após mais uma derrota - dessa vez para o América-MG, nesta quarta-feira (28) - o Alvinegro já tem o sinal de alerta ligado para o restante da temporada.

Nos últimos oito jogos em Itaquera, o Timão venceu apenas uma vez. Um número que espanta, já que o clube viveu por algum tempo com a arena sendo seu verdadeiro alçapão. Porém, o rendimento do time em casa cai ano após ano.

A arena foi inaugurada em 2014, com uma derrota para o Figueirense, mas depois desse episódio, o Corinthians soube usar o "fator casa" como poucos times no Brasil. Em 2020, entretanto, a situação é bastante diferente.

O auge do Timão em sua casa aconteceu em 2015, ano em que foi campeão brasileiro, ainda sob o comando de Tite. Foi nesse ano, por exemplo, que o Alvinegro fez 6 a 1 no São Paulo, mesmo com time misto.

Em 2017, quando o clube voltou ao lugar mais alto do pódio do Brasileirão, o aproveitamento esteve perto da casa dos 70%. Nesse campeonato, o Timão fez o primeiro turno invicto, mas caiu de produção na segunda metade.

Agora, em 2020, o clube paulista se vê mais fragilizado que nunca dentro de seus domínios. Desde que chegou ao Corinthians, Vagner Mancini ainda não venceu no Itaquerão e nessa quarta-feira (28), ele viu seu time amargar mais uma derrota em casa.

Embora a premiação seja muito alta, a prioridade do Timão nesse momento não é a conquista da Copa do Brasil. A missão de Mancini e seus comandados é tirar de vez o Alvinegro do perigo do rebaixamento.

Embora esteja em 13º lugar no Brasileirão, o Corinthians está a apenas três pontos do Vasco da Gama, que é o primeiro time a integrar a infame zona de rebaixamento.