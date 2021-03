Copa do Brasil: prováveis escalações de Palmeiras e Grêmio

Palmeiras e Grêmio definem logo mais quem será o grande campeão da Copa do Brasil! O verdão larga em vantagem já que venceu a partida de ida por 1 a 0.

Para o jogo decisivo, Abel Ferreira não poderá contar com o zagueiro Luan, que foi expulso na ida após acertar uma cotovelada em Diego Souza. Alan Empereur deve começar jogando na zaga.

Do lado gremista, Renato Gaúcho não terá a disposição os lesionados Pedro Geromel e Leonardo. O treinador pode promover algumas mudanças no time titular, apostando por Ferreira no ataque, por exemplo.

Provável escalação do Palmeiras:

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Alan Empereur e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do Grêmio:

Paulo Victor; Vanderson (Victor Ferraz), Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique, Alisson (Ferreira), Jean Pyerre (Lucas Silva ou Thaciano) e Pepê; Diego Souza.