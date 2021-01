Copa do Brasil: quanto em dinheiro ganham os finalistas do torneio?

Palmeiras e Grêmio estão na final da Copa do Brasil, e além do troféu, os clubes miram também na farta premiação oferecida pela CBF para o grande campeão.

Em um ano atípico, sem valores de bilheteria e fontes de renda prejudicadas, os altos valores distribuídos no torneio se tornam ainda mais vitais para os times, que enxergam o título como uma oportunidade de respirar.

Quanto a Copa do Brasil pagará aos finalistas?

A premiação para os times que chegarem às finais da Copa do Brasil foi atualizada para a temporada de 2020. Campeão e vice receberão R$ 54 milhões e R$ 22 milhões, respectivamente. Os valores são ainda maiores que os da edição de 2019, que já premiava os finalistas com R$ 52 milhões e 21 milhões.

No caso do campeão, a premiação total pode chegar a R$ 66,9 milhões de reais, somando os valores arrecadados nas oitavas, quartas e semis da competição. No caso do vice, o valor total chega a R$ 34,9 milhões de reais.