Copa do Brasil volta após cinco meses

A Copa do Brasil começou em 5 de fevereiro e, devido à pandemia de coronavírus Covid-19, teve de ser paralisada no meio da disputa de sua terceira fase. Com o calendário adaptado, a CBF divulgou as novas datas do torneio, revelando que, assim com o Brasileirão, só vai se encerrar em 2021.

Antes de ser interrompida, em 12 de março, a copa já havia tido a disputa das duas primeiras fases e dos jogos de ida da terceira. Nesta terça-feira, três jogos marcam a retomada da competição. Na quarta e quinta-feira, os demais duelos desta fase serão concluídos.

Assim como aconteceu com o Campeonato Brasileiro, a CBF teve que rever todo o seu calendário justamente por não querer alterar os formatos das competições. Desta forma, o formato e o regulamento da Copa do Brasil estão mantidos para a sequência do torneio.

Depois das disputas dos jogos de volta de terceira fase, dez times se classificam e se enfrentam em confrontos determinado por sorteio.

Os cinco vencedores destes duelos estarão nas oitavas de final, fase em que se juntarão a Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Athletico-PR, Internacional e Corinthians (times brasileiros da Libertadores 2020), Red Bull Bragantino (atual campeão da Série B), Cuiabá (atual campeão da Copa Verde) e Fortaleza (campeão da Copa do Nordeste).

Como de praxe, o campeão da Copa do Brasil de 2020 garante vaga na Copa Libertadores da América do ano seguinte. Outro atrativo enorme do torneio é a premiação - quem ficar com o título, por exemplo, vai embolsar R$ 54 milhões só por vencer a decisão.

Quatro times da Série A já deixaram a competição: Atlético-MG, Bahia, Coritiba e Sport.

Terça-feira, 25/08

Fluminense x Figueirense - Figueirense venceu na ida por 1 a 0

Afogados x Ponte Preta - Ponte Preta venceu na ida por 3 a 0

América-MG x Ferroviária - ida teve empate em 0 a 0

Quarta-feira, 26/08

América-RN x Juventude - ida teve empate em 1 a 1

Paraná x Botafogo - Botafogo venceu na ida por 1 a 0

CRB X Cruzeiro - CRB venceu na ida por 2 a 0

Vitória x Ceará - Ceará venceu na ida por 1 a 0

Goiás x Vasco - Goiás venceu na ida por 1 a 0

Quinta-feira, 27/08