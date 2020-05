Copa do México de 2020-21 é cancelada

Em comunicado dado a 'Azteca Deportes', Enrique Bonilla, presidente da Liga MX, confirmou que a Copa do México não será disputada na temporada 2020-21.

Devido à pandemia de coronavírus, as partidas da Seleção do México tiveram que ser suspensas, por isso Bonilla prevê que no primeiro semestre do próximo ano a seleção tenha muitos compromissos.

Para dar preferência à seleção, Bonilla informou que a Copa do México retornará no segundo semestre de 2021, data que corresponde à temporada 2021-22.

"É basicamente uma questão de calendários, a equipe nacional terá que jogar muitas partidas com datas da FIFA que em 2020 foram canceladas e precisamos abrir espaços para que a equipe possa contar com os melhores jogadores sem que haja partidas no mesmo dia", explicou o presidente da Liga Mexicana.