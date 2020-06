Copa do Nordeste pode voltar com sede única

Enquanto as principais ligas do mundo retornam aos poucos, a volta do futebol no Brasil também é discutida . Nesta quarta-feira (17), Sport, Náutico e Santa Cruz concordaram para que o restante da Copa do Nordeste seja realizado em uma sede única.

A decisão foi tomada em em reunião organizada pela Liga do Nordeste com todos os clubes participantes da competição. Agora, resta apenas a oficialização das datas e do local por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Diferentemente da proposta inicial, em que a cidade de Recife era apontada como o local escolhido pela Liga, outras sedes entraram na lista entre as possíveis escolhas da CBF.

Além de Recife, Salvador e Fortaleza também aparecem como favoritas para receber os jogos da competição, pelo fato de seus respectivos governos já terem autorizado a retomada dos treinos, além da maior infraestrutura que as capitais possuem. Por outro lado, pesa negativamente para as cidades de Pernambuco e Ceará os altos índices de contaminação da população pelo novo coronavírus.

“A nossa visão permanece a mesmo. Foi tomada a decisão mais indicada para o momento, terminar a competição no menor espaço de tempo e menor deslocamento para passar segurança”, disse Carlos Frederico, vice-presidente do Sport. “Foi unanimidade e ninguém apontou outra solução”, acrescentou.

De acordo com Eduardo Rocha, presidente da Liga do Nordeste, a entidade ficará responsável por custear os testes entre os clubes que participarem da competição, além de bancar hospedagem e local de treino durante a competição.

“A gente sabe das dificuldades dos clubes e vamos custear os testes e também hospedagem para as equipes que não são da sede escolhida”, garantiu. “Ficou acertado que bancaremos esse custo de logística, para que corra tudo dentro da normalidade”, completou.

Os clubes que ainda não podem treinar em seus estados, por conta das restrições impostas pelos respectivos governos, terão 14 dias de preparação na cidade que for escolhida como sede do torneio.

Pelo grupo A, Bahia e Fortaleza dividem a primeira colocação com 14 pontos. Com um ponto a menos, Confiança e Vitória dividem a liderança do grupo B.