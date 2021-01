Copa do Rei: prováveis escalações de Cornellà e FC Barcelona

O Cornellà de Guillermo Romo e o Barça de Ronald Koeman se enfrentam pelos dezesseis avos de final da Copa do Rei 2020-21, no Estádio Nou Municipal de Cornellà.

O time da casa, oitavo colocado no Grupo 3A da terceira divisão espanhola, vem de eliminar o Atlético de Madrid (1-0) e quer voltar a fazer história.

Já o Barcelona chega para o duelo de logo mais com a senseção de ter perdido a Supercopa da Espanha para o Athletic de Bilbao.

Koeman usará a Copa para dar mais minutos aos demais jogadores, e não poderá contar com Messi (suspenso) e nem com Dest (machucado). Além do argentino e do norte-americano, Koeman ainda não tem Sergi Roberto, Coutinho, Ansu Fati e Piqué.

Provável escalação do Cornellà:

Ramón; Pablo Fernández, Carlos García, Borja García, Estellés, Rulo; Agus Medina, Pol Moreno, Dorca; Pablo Fernández e Eloy.

Provável escalação do Barcelona:

Neto; Mingueza, Araújo, Umtiti, Júnior; Pjanic, Riqui Puig, Pedri; Trincao, Konrad e Braithwaite.