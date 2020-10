Copa Sul-Americana 2021 terá novo formato

A segunda competição de clubes mais importante da América do Sul terá um novo formato. A Conembol anunciou que a Copa Sul-Americana passará a ser disputada com uma fase de grupos, como é a Libertadores.

Após reunião do conselho da entidade no dia 2 de outubro, realizado em videoconferência, a mudança foi aprovada e já será válida a partir da temporada de 2021. Em nota, a Conmebol afirma que o novo formato trará mais representatividade aos países sul-americano no torneio.

Foi anunciada também a data da final da Copa Sul-Americana de 2021. O troféu será erguido no dia 6 de novembro, sábado, em jogo único que ainda não tem local definido. A final da Libertadores será no dia 20 do mesmo mês.

Copa Sul-Americana 2021: novo formato

O torneio será dividido em três fases: premilinares, fase de grupos, mata-mata (oitavas à final). A mudança já começa nas fases preliminares: times do Brasil e Argentina não disputarão. Tais países receberão, ao todo, 12 vagas diretas para a fase de grupos - seis para brasileiros, seis para argentinos.

A fase preliminar terá jogos de ida e volta entre times do mesmo país, que serão definidos por sorteio. Cada país terá quatro times nesta fase e dois avançam. Confira o modelo:

Bolívia 1 x Bolívia 2: O vencedor do duelo avança para a fase de grupos

Bolívia 3 x Bolívia 4: O vencedor do duelo avança para a fase de grupos

Chile 1 x Chile 2: O vencedor do duelo avança para a fase de grupos

Chile 3 x Chile 4: O vencedor do duelo avança para a fase de grupos

Colômbia 1 x Colômbia 2: O vencedor do duelo avança para a fase de grupos

Colômbia 3 x Colômbia 4: O vencedor do duelo avança para a fase de grupos

Equador 1 x Equador 2: O vencedor do duelo avança para a fase de grupos

Equador 3 x Equador 4: O vencedor do duelo avança para a fase de grupos

Paraguai 1 x Paraguai 2: O vencedor do duelo avança para a fase de grupos

Paraguai 3 x Paraguai 4: O vencedor do duelo avança para a fase de grupos

Peru 1 x Peru 2: O vencedor do duelo avança para a fase de grupos

Peru 3 x Peru 4: O vencedor do duelo avança para a fase de grupos

Uruguai 1 x Uruguai 2: O vencedor do duelo avança para a fase de grupos

Uruguai 3 x Uruguai 4: O vencedor do duelo avança para a fase de grupos

Venezuela 1 x Venezuela 2: O vencedor do duelo avança para a fase de grupos

Venezuela 3 x Velenzuela 4: O vencedor do duelo avança para a fase de grupos

Os 16 times classificados na fase preliminar se juntam com os seis brasileiros, os seis argentinos e mais quatro times eliminados da última fase preliminar da Libertadores. Um novo sorteio definirá a formação dos grupos. Serão oito grupos com quatro equipes em cada.

Apenas o primeiro colocado de cada chave avança para as oitavas de final. Os demais classificados para as oitavas serão os terceiros colocados dos grupos da Libertadores, que se classificarão diretamente para o mata-mata da Copa Sul-Americana.

Será a primeira vez que a Copa Sul-Americana terá fase de grupos. Criada em 2003, todas as edições foram disputadas apenas em formato de mata-mata (em todas as fases).

Apenas quatro times brasileiros conquistaram o torneio: Internacional (2008), São Paulo (2012), Chapecoense (2016) e Athletico-PR (2018).