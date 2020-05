'COPE': princípio de acordo entre Lautaro e o Barça

A ida de Lautaro para o Barcelona é uma operação que vai ganhando forma a cada dia em meio a uma pandemia. O clube catalão quer reforçar o seu ataque e fazer o argentino o substituto de Suárez.

Lautaro está disposto e que dividir o vestiário com Leo Messi e companhia, o que facilitaria um acordo entre o clube e o jogador. Tanto é assim, que o programa 'El Partidazo de COPE' afirma que existe um princípio de acordo entre as partes.

Agora os 'culés' devem acertar posições com a Inter, já que o valor de 111 milhões de euros é muito elevado para os cofres do Barça, que terá que incluir jogadores no negócio como Rakitic, Semedo, Umtiti, Vidal e Junior, de acordo com a citada fonte.

Chegando a um acordo, o anúncio de Lautaro não poderia acontecer antes do dia 30 de junho por questões administrativas e financeiras. Hoje, podemos dizer que Lautaro tem um pé no Camp Nou.