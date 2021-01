'COPE': Real Madrid quer Pau Torres e se esquece, por enquanto, de Sergio Ramos

No meio de uma novela pela renovação de Sergio Ramos, um novo nome para a defesa merengue apareceu neste domingo e que pode chegar na próxima temporada.

O jornalista Manolo Lama no programa 'Tiempo de Juego' do 'COPE' garantiu que o clube merengue quer Pau Torres. O clube tentaria incorporá-lo no próximo ano. O zagueiro tem uma cláusula de 50 milhões de euros.

Neste contexto, se apurou também que a equipe de Madri ainda não ofereceu nenhum novo contrato a Ramos. Posto isto, como nos diz a fonte citada, tanto o zaguerio como o presidente da equipe, Florentino Pérez, têm tido conversas sobre o assunto, mas apenas informalmente.

O capitão do Real Madrid tem a certeza que venceu para continuar na equipe, onde já completou um total de 16 temporadas e mais de 600 jogos disputados.

O jogador também foi notícia através das suas redes sociais, onde enviou uma mensagem com certas incógnitas mas que despertaram tranquilidade nos torcedores merengues. Ramos postou uma foto com a camisa branca e a braçadeira de capitão.

Ao final do contrato em 30 de junho de 2021, o zagueiro tem total liberdade para negociar com qualquer outra equipe, mas seu principal desejo, ao que parece, é continuar mais algumas temporadas na equipe comandada por Zidane.