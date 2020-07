'COPE': Reinier sairá emprestado pelo Real Madrid

Reinier é uma das grandes apostas para o futuro do Real Madrid, que está considerando diferentes opções para o jovem brasileiros crescer e ganhar experiência na elite do futebol europeu.

O ex do Flamengo está na mira de vários clubes que desejam conseguir seu empréstimo para o próximo ano, mas parece haver uma equipe que está na frente nessa disputa.

Como divulgado neste sábado por 'Cadena COPE', o Real Valladolid seria o grande favorito para assinar com o meia para a temporada 2020-21. A proposta, que lhe permitiria participar da primeira divisão, parece ser a que o jogador mais gosta.

As informações indicam que o bom relacionamento entre ambas as entidades e a figura de Ronaldo - lenda do Bernabéu que preside o Valladolid - são dois aspectos que aproximam o jogador do estádio José Zorrilla.

Reinier já disputou três partidas com o time B, tendo dois gols marcados em um duelo contra o Coruxo.