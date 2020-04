Com a paralisação provocada pela pandemia do coronavírus, os jogadores vão se preparando como podem em casa. É o caso dos atletas do Corinthians, que contam com orientações dos profissionais do clube.

Michel Huff e Luciano Rosa, preparador físico e fisioterapeuta, respesctivamente, explicam como foi feita a progração de treinos dos atletas durante a pausa.