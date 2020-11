Corinthians acerta a contratação de Jemerson

Jemerson será anunciado como novo jogador do Corinthians. Segundo informações de 'Globoesporte.com', sua chegada é aguardada para a próxima terça-feira.

Sem atuar nos últimos nove meses, o zagueiro de 28 anos conseguiu a liberação do time do Campeonato Francês e deverá ter contrato de empréstimo válido até o meio de 2021 com a equipe brasileira.

Ainda segundo o portal citado acima, os dois clubes envolvidos na negociação dividirão os salários do jogador revelado pelo Atlético Mineiro.

O zagueiro chegou ao Monaco na temporada 2015-16 e, desde então, disputou 171 partidas, foi titular 151 vezes, marcou quatro gols e deu uma assistência.

Jemerson se juntará a Gil, Bruno Méndez e Marllon, atuais opções de Vagner Mancini na zaga corinthiana.