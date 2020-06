Corinthians anuncia a volta do atacante Jõ

O Corinthians anunciou nessa quarta-feira a volta do atacante Jô ao Parque São Jorge. Aos 33 anos, Jô assina um novo contrato com duração até o final de 2023.

Jô deixou o Nagoya Grampus, do Japão e estava livre no mercado. A negociação foi conduzida pelo presidente do clube, Andrés Sanchez.

O atacante marcou 32 gols na sua passagem pelo Japão em 63 jogos durante 2018 e 2019. No Corinthians, ele terá a forte concorrência de Mauro Boselli.