Corinthians anuncia a contratação de Cazares

Juan Cazares não fazia parte dos planos de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro e sua ida ao Corinthians dependia apenas da rescisão de contrato, que tinha validade até 31 de dezembro deste ano.

Confirmado neste sábado pelo Timão, o meia equatoriano de 28 anos vestirá a camisa 10 e reencontrará Otero, outro estrangeiro contratado recentemente junto ao Galo.

O vínculo assinado com o clube paulista vale por apenas nove meses, até junho de 2021, quando a diretoria corinthiana decidirá se renova.

"Fiquei muito feliz que deu tudo certo. Eu queria muito jogar aqui. Estou muito ansioso para treinar e jogar", disse Cazares ao ser anunciado.

O jogador participou do treinamento deste sábado e poderá usado pelo técnico Dyego Coelho na partida diante do Atlético-GO, na próxima quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena

Aos 28 anos, Cazares encerra uma passagem de quase cinco anos no Atlético Mineiro, com 41 gols em 205 jogos. Antes de encaminhar o acordo com o Corinthians, ele teve sondagem recente do Santos e ainda recusou propostas do Al-Ittihad e de um time chinês.