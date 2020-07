Corinthians apresenta camisa 2: preço, lançamento e onde comprar

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (21), véspera do clássico contra o Palmeiras, pelo retorno do Paulistão, a camisa 2 do novo uniforme alvinegro, em homenagem aos 30 anos da conquista do Brasileirão de 1990. A camisa 1, que também homenageia o título histórico, já havia sido lançada anteriormente.

Tradicionalmente na cor preta, a nova camisa retoma as listras brancas verticais, que fizeram parte do manto utilizado em jogos marcantes daquela conquista, como o primeiro jogo da final, contra o São Paulo. Além das listras, o acabamento da manga, a gola e o shorts também são brancos, da mesma forma que era no segundo uniforme de 1990.

Também como parte da homenagem, o número dos jogadores, na parte de trás da camisa, terá uma imagem de Neto, personagem símbolo e principal jogador do título, assim como uma inscrição na parte interna do manto, com a frase “O início de uma era”, uma vez que aquele foi o primeiro título nacional do Alvinegro paulista, que hoje detém sete títulos brasileiros.

Lançamento

A nova camisa 2 foi apresentada em campanha online nesta terça-feira (21), em conjunto com a Nike, parceira e fornecedora de material esportivos do clube. No entanto, o novo manto alvinegro estará disponível apenas em lojas selecionadas.

O lançamento completo será feito apenas no dia 25 de julho.

Onde Comprar

Os torcedores que quiserem garantir a nova camisa a partir de hoje, poderão encontrá-la nos sites da Nike e do ShopTimão, assim como nas lojas físicas da Arena Corinthians e do Parque São Jorge.

A partir desta quinta-feira, 23 de julho, o novo uniforme também poderá ser adquirido nas lojas físicas de Nike, Centauro, e em toda a rede Poderoso Timão.

Então, somente a partir do dia 25 de julho, as demais revendedoras de materiais esportivos de todo o país estarão liberadas para vender a nova camisa.

Preço

O preço padrão do novo uniforme segue o mesmo, R$ 249,99 na versão torcedor masculina e feminina.

Já a versão jogador - mesmo uniforme que os atletas entram em campo, com a tecnologia Nike Fast Fit Vaporknit, que visa potencializar a performance dos jogadores nas partidas -, pode ser adquirida pela quantia de R$ 399,99.

Para os pequenos torcedores, o valor da nova camisa é de R$ 229,99.

Mas além das três opções, existe uma outra versão, chamada estádio, que não possui todos os detalhes encontrados nas demais versões, que pode ser comprada a partir de R$ 179,99.

A Fiel também pode encontrar o novo uniforme com numeração e nome de craques importantes da histórica conquista, como Neto e Tupãzinho - autor do gol decisivo na segunda final.