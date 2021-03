Corinthians chega a 14 desfalques por Covid-19

Após confirmar oito casos de infecção no grupo no dia do clássico contra o Palmeiras, o Corinthians anunciou neste sábado que teve mais quatro resultados positivos para Covid-19.

Em meio ao surto, o clube diz estar intensificando os cuidados e buscando possíveis brechas em seu protocolo. Além disso, atividades das categorias Sub-17 e Sub-23 foram interrompidas por dez dias.

Os novos casos envolvem Caíque França, Lucas Piton, Xavier e Ruan Oliveira. Com isso, o time de Vagner Mancini acumula um total de 14 atletas afastados.

Esse grupo estará ausente no jogo desse domingo contra a Ponte Preta, duelo marcado para as 11h (horário de Brasília) na Neo Química Arena.

Além deles, Danilo Avelar, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan, em recuperação de cirurgias, são desfalques para o Timão.

Segundo 'Globoesporte', o Corinthians deve entrar com a seguinte escalação: Matheus Donelli, Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Biro (João Victor); Cantillo, Roni, Cazares, Mateus Vital e Rodrigo Varanda; Jô.

Os jogadores do Corinthians em quarentena: