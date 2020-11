Corinthians comenta sobre importância do retorno de Jô aos treinos. DUGOUT

Confira trecho da entrevista coletiva concedida pelo técnico Vágner Mancini, antes do confronto diante do Atlético-MG, neste fim de semana, na Neo Química Arena. Nesta parte da entrevista, o treinador fala sobre o retorno de Jô aos treinos e a possível presença dele no jogo deste sábado.