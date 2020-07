Corinthians confirma venda de Pedro Henrique ao Athletico

O Athletico Paranaense tem um reforço confirmado para o setor defensivo. O zagueiro Pedro Henrique está retornando do Corinthians.

Por meio de uma publicação no Twitter, Andrés Sanchez, presidente do time paulista confirmou a saída do jogador criado no Timão e que atuou no Furacão em 16 jogos da temporada passada.

"Escrevi porque tem gente falando bobagem por aí. Pedro Henrique não teve nenhuma proposta antes dessa do Atlhetico. Bom negócio pra ele e pro Corinthians", disse Sanchez.

Segundo 'Globoesporte.com', o zagueiro de 24 anos ainda não tem a operação oficializada, mas seria acompanhado do volante Richard no mesmo trajeto entre os clubes de São Paulo e Paraná.

O portal afirma que o Corinthians receberá aproximadamente R$ 6,1 milhões por Pedro Henrique e R$ 3 milhões pelo volante.