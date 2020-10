Corinthians de Mancini dá 'passos tímidos' antes de sequência dura por recuperação no Brasileiro

Na partida de estreia de Vagner Mancini, o Corinthians reencontrou a vitória depois de cinco jogos, mas não foi nada fácil. E agora, a sequência é mais um desafio que o treinador vai ter que enfrentar para a recuperação da equipe, que vem brigando na parte de baixo da tabela.

Se o objetivo de Mancini no Corinthians era devolver a "marca corinthiana" à equipe, ele conseguiu. A vitória por 1 a 0 em cima do Athletico-PR foi bem a cara do time: sofrida e no último minuto. Depois de ter muitas bolas perigosas contra o gol de Walter - que foi o herói da partida -, o Timão achou o gol nos últimos instantes e pode soltar o grito preso na garganta.

O "DNA corinthiano" também passa pela recuperação da defesa, algo que funcionou no primeiro tempo. Sem Danilo Avelar, a dupla de Gil agora é Bruno Méndez, e estava funcionando bem, ainda mais com Walter em noite especial fechando o gol lá atrás.

Quando a defesa parecia sólida e Mancini tentou apostar em jogadas mais ofensivas com a entrada de Cazares para jogar ao lado de Mateus Vital, o zagueiro uruguaio foi expulso em um lance sem bola e obrigou o treinador a tirar uma peça que vinha funcionando em no meio de caminho para tapar o buraco de trás. A criação do Corinthians voltou ao que vinha sendo com Tiago Nunes e Coelho: quase inexistente.

Por enquanto, poucas coisas de fato mudaram no time - o que acabou mais perceptível aos torcedores foi que os jogadores, aparentemente, correram mais -, mas a vitória veio. E se o problema para não ter muitas mudanças foi o pouco tempo que Mancini teve com o time, é bom ele dar um jeito nisso.

A sequência do Corinthians é a difícil e o tempo curto. Nos próximos dias o Timão vai ter uma série de adversários complicados. Os próximos adversários são Flamengo (em casa), Vasco (fora), Internacional (em casa), Atlético-GO (fora), Atlético-MG (em casa) e Grêmio (em casa), com confrontos contra o América-MG, pela Copa do Brasil, no meio. Essa maratona toda acontece em pouco mais de um mês.

E como se não bastasse os adversários de dentro de campo, o Corinthians tem a briga com os outros times da parte debaixo da tabela, que segue embolada. Um tropeço já pode começar a custar bem cara para o Timão - e para Vagner Mancini.

No domingo (18), às 16h (de Brasília), o Corinthians recebe o Flamengo para iniciar a maratona "pedreira" que tem pela frente. Para a partida, Bruno Méndez (expulso) e Ramiro (suspenso) são baixas, Jô, que sentiu a panturrilha, é dúvida, por outro lado, Otero, Cantillo e Cássio voltam a estar à disposição.