Corinthians deve ter cortes na base, sua grande fonte de renda

Em meio a uma grave crise financeira, ainda mais agravada pela pandemia do coronavírus Covid-19, o Corinthians, de acordo com 'Globoesporte.com', tomou uma medida drástica para diminuir seus gastos mensais: demissões, inclusive nas categorias de base, que já renderam quase € 62 milhões aos cofres do Timão em dez anos.

Sem a confirmação sobre a realização dos campeonatos de base, as categorias juvenis do Timão devem ser as mais afetadas pela medida, no entanto isso pode ser um tiro no pé para o Corinthians, que, na última década, teve bastante dinheiro entrando com tranferências de suas crias.

A intenção do clube é enxugar os profissionais envolvidos na base - entre comissão técnica e elenco -, além de ter a intenção de unificar algumas categorias (por exemplo, juntar sub-14 e sub-15) e estudar extinguir a equipe sub-23. Além disso, a captação de jovens atletas por meio de peneiras deve sofrer impactos.

A equipe sub-20 do Timão deve ser a menos afetada nas medidas a serem adotadas pelo clube, no entanto, indiretamente vão ter prejuízo indireto com as mudanças nas categorias inferiores.

O corte de investimentos na base, que pode parecer uma boa medida agora, a curto prazo, pode acabar se tornando um problema para o futuro do Corinthians. Isso porque, o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior conseguiu bastante dinheiro vendendo suas "crias do Terrão", principalmente para o futebol internacional.

O exemplo mais recente é o meia Pedrinho, que já está de malas prontas para defender o Benfica, de Portugal, em uma transferência de € 20 milhões. Mas nos últimos dez anos, nomes como o zagueiro Marquinhos, hoje no PSG, e o atacante Dentinho, do Shakhtar Donetsk, também aparecem na lista como protagonistas de boas transferências que o Corinthians fez com jogadores surgidos em sua base.

Com dez transferências nos últimos dez anos, o Corinthians arrecadou cerca de € 62 milhões imediatos, fora as taxas de clube formador que recebe a cada transferência que estes são envolvidos, por determinação da Lei Pelé.

Pedrinho (19/20) - € 20 milhões Guilherme Arana (17/18) - € 11 milhões Dentinho (11/12) - € 7,5 milhões Maycon (18/19) - € 6,6 milhões Marquinhos (12/13) - € 5,7 milhões Malcom (15/16) - € 5 milhões Matheus Pereira (16/17) - € 2 milhões Léo Jabá (17/18) - € 2 milhões Matheus Cassini (15/16) - € 1,5 milhões Éverton Ribeiro (10/11) - € 665 mil

*valores com base no Transfermarkt

Foras os nomes do últimos dez anos, o Corinthians revelou ainda jogadores como os atacantes Jô - que deixou o clube em 2006, por € 5 milhões - e Willian - que saiu em 2007, por € 14 milhões.