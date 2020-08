VÍDEO: Corinthians encerra preparação em SP e viaja para MG

O Timão inicia uma difícil caminhada no Campeonato Brasileiro a partir desta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. O duelo será válido pela segunda rodada do torneio, já que a equipe ficou fora da jornada inaugural para disputar a final do estadual.

Confira o vídeo com os momentos finais do Corinthians na preparação de sua primeira partida pelo Brasileirão após perder a decisão do Campeonato Paulista nos pênaltis contra o Palmeiras.