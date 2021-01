Corinthians faz convite à primeira mulher vacida contra Covid no Brasil

A enfermeira Mônica Calazans se tornou a primeira pessoa no Brasil a ser vacinada contra a covid-19 neste domingo (17), em São Paulo. Torcedora do Corinthians e moradora do bairro de Itaquera, ela recebeu um convite especial do presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, que deseja prestar uma homenagem.

“Hoje, uma corinthiana de Itaquera fez história. Para a enfermeira Mônica Calazans, a 1ª pessoa vacinada contra o coronavírus no país, meu desejo de muita saúde em nome da Fiel e já faço o convite para que ela venha ao Parque São Jorge para uma merecida homenagem”.

O clube também se manifestou através das redes oficiais.

“Parabéns, Mônica Calazans. Saber que a primeira brasileira vacinada contra a Covid-19 é uma enfermeira corinthiana de Itaquera é algo que comove a todos nós. A Fiel inteira te abraça no simbolismo e na esperança trazida por este momento”.