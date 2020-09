Corinthians fecha a preparação para o duelo com Bahia no Brasileirão

O Corinthians enfrenta o Bahia na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira, em jogo válido pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro 2020.

O time, sob o comando interino de Dyego Coelho desde a demissão de Tiago Nunes, busca recuperação na temporada após diversas decepções, que culminaram no lamentável caso da recepção dura no aeroporto.

Na véspera da partida, o grupo realizou atividades técnicas e táticas para ajustar os últimos detalhes com os jogadores. Também foi feito um treinamento de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Coelho terá três reforços da base para encarar o Bahia: o lateral direito Igor Formiga, o meio-campista Gustavo Mantuan e o atacante Cauê.

Após dez rodadas do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro paulista ocupa a 15ª posição na tabela com apenas nove pontos e 33% de aproveitamento, um dos piores inícios do clube no Brasileirão, desde que a competição é disputada por pontos corridos.