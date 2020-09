Corinthians tem acerto fechado com Cazares

Juan Cazares não faz parte dos planos de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro e sua ida ao Corinthians depende apenas da rescisão de contrato.

Segundo 'ESPN', o Galo não cobrará pelo rompimento do vínculo com o equatoriano, cuja saída significará uma economia de R$ 2 milhões para os cofres do clube, onde recebe cerca de R$ 450 mil por mês.

A expectativa é de que a transferência seja oficializada neste começo de semana com o acerto sobre o pagamento de valores atrasados referentes a salários e direitos de imagem.

Aos 28 anos, Cazares vai encerrando uma passagem de quase cinco anos no Atlético Mineiro, com 181 partidas, 38 gols e 38 assistências.

Antes de encaminhar o acordo com o Corinthians, ele teve sondagem recente do Santos e ainda recusou propostas do Al-Ittihad e de um time chinês.